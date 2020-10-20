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20.10.2020 - 12:31 | | İHA

Son dakika... Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon lira

Muş’ta pandemi nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Son dakika... Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon lira
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon lira
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon lira
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon lira
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Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İBB'ye taksicilerden tepkiİstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilave taksi arzı çalışması konusunda basın açıklaması yaptı.
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