08.08.2020 - 09:04 | | DHA/İHA
Son dakika... Avcılar'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Gelen son dakika haberine göre; Avcılarda'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Atilla Yılan başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu.
İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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