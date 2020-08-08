MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Avcılar'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABONE OL
08.08.2020 - 09:04 | | DHA/İHA

Son dakika... Avcılar'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Avcılarda'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Atilla Yılan başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu.

Son dakika... Avcılar'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.  

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

 

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 37 üsle teröristlerin tepesine çöktük

Son dakika! 37 üsle teröristlerin tepesine çöktük

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Sıradaki Haber