Son dakika... Aydın'da 2 kardeş 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kaza, dün akşam, Sultanhisar'a bağlı kırsal Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Bilge ve kardeşi Çetin Bilge, dağlık alanda odun topladı. Kardeşler, akşam saatlerine ağabey Cengiz Bilge'nin kullandığı 09 KA 134 plakalı traktör ile eve dönmek için yola çıktı. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdan güçlükle kurtarılan 2 kardeş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin, saplık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.