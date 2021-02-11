Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama

Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.