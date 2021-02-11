11.02.2021 - 17:09 | | DHA
Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 14 katlı bir binanın 6. katında meydana geldiği bildirildi. Gelen son dakika haberine göre; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.