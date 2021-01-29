29.01.2021 - 14:02 | | DHA
Son dakika... Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ekipler bölgede...
Gelen son dakika haberine göre; Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.
Ayrıntılar birazdan...
İzmir'de saç saça, baş başa kavga...İzmir'in konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya şahit olanlar nedeni bilinmeye kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çığlıkların yükseldiği kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.