13.02.2021 - 12:54 | | AA
Son dakika! Bakan Akar sınırda! Pençe Kartal-2 Harekat Merkezi'nde inceleme
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi.
Balkondan girip, suçüstü bastılar!Antalya'da İhbar üzerine harekete geçen jandarma suçüstü yakalamak için itfaiye merdiveni kullanarak eve girdi. Dairede kumar oynarken basılan 2'si kadın, 30 kişiye toplam 145 bin 880 lira para cezası kesildi. Baskın sırasında bir kişinin 'Ben burada misafirim' sözlerine karşılık olarak jandarma personeli de 'Ben de Tanrı misafiriyim' diye cevap verdi.