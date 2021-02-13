MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakan Akar sınırda! Pençe Kartal-2 Harekat Merkezi'nde inceleme
ABONE OL
13.02.2021 - 12:54 | | AA

Son dakika! Bakan Akar sınırda! Pençe Kartal-2 Harekat Merkezi'nde inceleme

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Son dakika! Bakan Akar sınırda! Pençe Kartal-2 Harekat Merkezi'nde inceleme

Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi.

Balkondan girip, suçüstü bastılar!Antalya'da İhbar üzerine harekete geçen jandarma suçüstü yakalamak için itfaiye merdiveni kullanarak eve girdi. Dairede kumar oynarken basılan 2'si kadın, 30 kişiye toplam 145 bin 880 lira para cezası kesildi. Baskın sırasında bir kişinin 'Ben burada misafirim' sözlerine karşılık olarak jandarma personeli de 'Ben de Tanrı misafiriyim' diye cevap verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini öldürdü, cesedini parçaladı! Cezası belli oldu

Eşini öldürdü, cesedini parçaladı! Cezası belli oldu

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Polis değnekçiyi adım adım izledi

Polis değnekçiyi adım adım izledi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet