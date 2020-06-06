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06.06.2020 - 10:54 | | AA

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş mesaj: Kararlıyız

Gelen bir son dakika haberine göre; Bakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş mesaj: Kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de hassasiyet gösteriyoruz"

"Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz"

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