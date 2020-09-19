Son dakika! Bakan Gül'den flaş 'Halil Sezai' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Hafta Sonu'nda yaptığı açıklamalarından satır başları:

“E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK”

E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.

HALİL SEZAİ'NİN TUTUKLANMASI

Görüntü savcıdan önce sosyal medyaya düşüyor. Savcı olay ortaya çıkınca kolluk kuvvetlerine tüm delillerin toplanmasını talimat verir. Önüne gelen delillere göre de karar verir. Görüntüler önüne gelmemiş, doktordan da basit yaralama raporu olunca Halil Sezai serbest kalmış. Ama daha sonra görüntüler ortaya çıkınca, tutuklama kararı gelmiş. Savcı hakkında serbest bıraktı ifadeleri doğru değil.

AYM’NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.

CEZAEVLERİNDE SON DURUM

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor

İDAM MESELESİ

Öyle hadiseler yaşanıyor ki, insan daha ağırını hak ediyor diye düşünüyor. Bazı caniler en ağır cezayı hak ediyorlar. Bu husus siyasal ve sayısal olarak Meclis'in takdirindedir.

Bazı suçlar için caydırıcı cezalar gerekiyor. AB müzakereleri ise siyasal bir konu.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI

Çok acı bir hadise. Olaydan itibaren soruşturma devam ediyor. Benim o konuda konuşmam, yürüyen soruşturma ile ilgili açıklama yapmam doğru olmaz. Adalet duygusunu tatmin edecek bir sonuç çıkacaktır.

Soruşturmanın usulleri vardır. Savcı soruşturmasını gizli yürütür. Kamuoyu müsterih olsun, adalet sistemimizin beyaz bir süttür bir leke olursa affedilemez.