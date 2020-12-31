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31.12.2020 - 21:58 | | AA

Son dakika... Bakan Koca: 2021 tüm dünyada Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Son dakika... Bakan Koca: 2021 tüm dünyada Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'nin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadelede alınan tedbirlerin ve açılan sağlık kuruluşlarının yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılının verdiğini belirten Koca, "Ancak o, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi. Unutmayın, her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır." ifadelerine yer verdi.

 

Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasındaİstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K. tutuklanırken, şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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