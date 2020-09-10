Son dakika | Bakan Koca 4 ile dikkat çekti! Aşı ile ilgili flaş açıklama

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.













BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Van'ı merkez alarak Muş Bitlis ve Hakkari'deki detayları değerlendirdik.



Dünya Sağlık Örgütü ofisi İstanbul'da açıldı. Bu ofis sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere yanıt vermek için rehber ve referans merkezi olacak.



Türkiye güçlü sağlık alt yapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav verdi.



Türkiye, 150'den fazla ülkeye yardımda bulunabildi.



Corona virüsün tedavisi henüz bulunamamıştır ancak Türkiye tedavi anlamında en başarılı ülkeler arasına girmiştir.



Haziran ayında bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada amaç ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı.



Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde vaka artışlarını yüksek seyrettiği olarak öne çıkıyor.



Artış olan iller arasında Van, Muş Bitlis ve Hakkari de vardı. Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.



Sıkıntı yaşayan illerimizle bizzat ilgilendim. Artışta etkili olan nedenleri gözden geçirdik.

Bu dört ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızda görülen vaka oranı yüksek.

Van'da yoğum bakım doluluk oranı yüzde 74. Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47.



TÜRKİYE'DE DOLULUK ORANI

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67. Yani bu alanda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.



Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz.



Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayana kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.



Salgının başından beri en fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu fedakarlıkların sorumsuzluklara feda edilmesini bekleyemeyiz.



SORU - CEVAP



Bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada bu kapasite yüzde 20 oranında artıyor ama talep çok öte. Ülkemizde ise talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Geçen senelerin 4 katı oranında bu tedariği sağlama konusunda sonuç elde edeceğiz.



İstanbul'da toplam 2 bin 16 yatak olan 2 pandemi hastanesini bu süreçte açtık. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim.



Heybeliada'daki hastane kullanılabilir durumda değil. Pandemi hastanesi olarak gündeme geldi. Ama şu an ilava hastaneye ihtiyaç yok.





AŞI ÇALIŞMALARI



Biz insanımıza aşıların etkisini bilmek ve aksiyon almak istiyoruz. Şu an Çin aşısının faz 3 çalışmaların başladı. Bir diğer aşı Rusya'daki aşı. Bunun için de bize müracaat edildi. Önümüzdeki günlerde Rusya'daki aşının faz 3 çalışmasına izin verebiliriz.



Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Aşı 2021 Nisan, Mayıs, Haziran başı ortaya çıkmış olur.