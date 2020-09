Son dakika... Bakan Koca 6 şehri işaret edip tek tek açıkladı! İşte son durum...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...



İzmir'i merkez alarak Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli’de mevcut durumu değerlendirdik.



Ülkemiz yerli üretim kapasitesiyle, öncelikle kendi ihtiyacını karşıladı ve 150'den fazla ülkeye yardımda bulundu.



Ülkemiz erken başlanan etkili ilaç tedavileri ile en başarılı ülkeler arasında girmiştir.



Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin sonuca ulaşılamadı.



6 İLDEKİ VAKA SAYILARI



6 ilimizde bilgiler şöyle: Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor



Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.



"ÖNCELİĞİMİZ HASTA ARTIŞ SAYISINI DURDURMAK"



Bizim birincil önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmaktır.



İzmir'de filyasyon ekip sayımızı 350'den 460'a çıkardık. Aydın'da 130'a, Muğla'da 120'ye çıkardık.



Yılmayacağız, durmayacağız. Her zaman bir canı daha kurtarmak için kendi canımızı riske atarak çalışmaya devam edeceğiz.



Geçtiğimiz haftalarda bir kişi aşıyı bahane ederek, 3 hemşire arkadaşımız darp ederek bir vatandaşımızı da yaraladı.



Son olarak değerlendirme yaptığımız 6 şehirdeki planlarımızı aktarmak istiyorum.



Bayraklı Şehir Hastanesi İzmir'e yakışır şekilde sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak.



Muğla'da eksiklik gördüğümüz tüm tesislerin yatırım programına alınmasını sağladık.



Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.



Salgının griple birlikte daha ağır seyredeceğine dair bir öngörü var ama biz önlemlerde hassasiyet gösterirsek grip de daha az görülebilir.

SORU CEVAP



(Turizm kaynaklı vaka artışı var mı?) Turizm hareketliliği olduğunu biliyoruz. 11 milyona yakın turist geldi. Bu illerimizde ciddi bir artış olmadığını görüyoruz. İzmir, Muğla ve Antalya'da ciddi artış yok.