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17.11.2020 - 20:28 | | AA

Son dakika: Bakan Koca ağırlaşan bilançoyu açıkladı! Kötüye gidiyor...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678'ya ulaştı. Hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin."

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