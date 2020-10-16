Son dakika... Bakan Koca alarm veren illeri açıklayıp uyardı: Türkiye için risk!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1419 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 301 bin 98'e çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778'e ulaştı. Hasta sayısı 343 bin 955, vefat sayısı 9 bin 153, ağır hasta sayısı 1445, aktif hasta sayısı 33 bin 704 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."









BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Salgına karşı alınması elzem tedbirleri bölgesel olarak hatırlatmak istiyoruz.



Kapalı alanlarda virüsün yayılma alanı genişliyor çünkü mesafeyi korumakta güçlük çekeceğiz. Sonbahar ve kış koronavirüs için daha dikkatli olmamız gereken aylar. Aynı tedbirlerle ikisinde de korunabiliriz.



Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.



Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.



"Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir"



Koronavirüs kişiden kişiye solunum yolu ile geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir. Mart'tan bu yana maske kullanımı konusunda titizlik gösterdik. Maske yüzde 90'a kadar koruma sağlamaktadır. Eviniz dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. HES uygulamasından yararlanın. Herkes birbirinden taşıcıyı gibi korunmalıdır. Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor.



Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var. Fransa'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'da bazı katı tedbirler yeniden konuşulmaya başlandı. Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor. Son haftalardaki konuşmalarımızı hatırlarsanız bazı endişelerimi açıkça paylaşmıştım.



Yaptığımız bölgesel müdahaleler ve denetimler ile artışı kontrol altına aldık. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önüne geçtik.



RİSK GRUBUNDAKİ İLLERİ AÇIKLADI



Aynı başarıyı İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Denizli'de de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Denizli'deki artış tüm Türkiye için risktir.



Erzurum'da yatak doluluk yüzde 25 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42.



Ağrı'da vaka sayısında yüzde 75 Bingöl'de ise yarı yarıya bir düşüş var. Ardahan'da yarı yarı azalma yaşandı ancak son 2 günde azda olsa bir artış görüyoruz.



Erzincan'da vaka sayımız neredeyse 3'te birine düştü. Kars'ta geçen aya göre vaka sayısında yüzde 25 Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz.



SORU CEVAP



(Yüz yüze eğitim) Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız. Haftaya bilim kurulunda bu konu ele alınacak.

Sanırım gelecek hafta bu konu gündeme gelmiş olacak.



(Yerli aşı) Dünyada şu an faz 3 aşamasına gelmiş 6 aşı var. 2 tanesi gönüllü insanımıza yapılmasına başlandı. Aşıların bölgesel olarak farklı etkiler gösterebileceği ve bu etki doğrultusunda aksiyon almak istediğimiz için izin verildi. 1 buçuk ay içerisinde sonuçları

bilmiş olacağız. Türkiye'de yapılan aşılar sadece bir tip aşı değil. Dünyada geliştirilen birçok aşının Türkiye'de benzerlerinin geliştirildiğini bilelim. Bu aşılardan 2 tanesi hayvan çalışması bitti. 1 tanesi dolumu bitmiş oldu. Üretimi ve dolumu tamamlandı.

Uygulama çalışmaları 2 hafta olacak. Gönüllülerin tespiti ve onların izolasyonu sağlanmış olacak. Gönüllülere uygulaması yapılmış olacak. Yani faz 1 çalışması başlamış olacak.



(Saha çalışmaları) Vatandaşımıza bildirmediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütüne bildirmedik. Yüzde 95 oranında güvenirliliği olan saha çalışmasından bahsediyoruz. Kesitsel çalışmaları da yer yer Temmuz ayında yaptığımızı belirtmiştim.