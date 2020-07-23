Son dakika... Bakan Koca durumu kritik 7 ili açıkladı! İşte o şehirler...

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.









