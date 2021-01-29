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29.01.2021 - 20:53 | | AA

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Mart ayında açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe hastanesinin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Mart ayında açılıyor

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı

"İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek.


Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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