Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Mart ayında açılıyor

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı

"İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek.



