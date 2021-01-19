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19.01.2021 - 21:24 |

Son dakika... Bakan Koca görüntüleri paylaştı! Evlerde aşılama başladı

Gelen son dakika haberine göre; Bakan Koca, "Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı.



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