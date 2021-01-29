Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti! 3,5 milyon doz aşı daha geldi

3,5 milyon dozluk aşıyı taşıyan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021

Covid-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.