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29.01.2021 - 06:15 | | AA

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti! 3,5 milyon doz aşı daha geldi

Gelen son dakika haberine göre; Çin'den satın alınan inaktif covid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü olan 3,5 milyon doz aşı Türkiye'ye getirildi.

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti! 3,5 milyon doz aşı daha geldi

 3,5 milyon dozluk aşıyı taşıyan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

Covid-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.

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