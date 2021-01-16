MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler
ABONE OL
16.01.2021 - 22:33 |

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamasıyla ilgili pratik bilgilerin yer aldığı bir video paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş sürüyor...

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş sürüyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet