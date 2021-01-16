16.01.2021 - 22:33 |
Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte aşı uygulamasında merak edilenler
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamasıyla ilgili pratik bilgilerin yer aldığı bir video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.
Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/EviklBtrJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2021
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.