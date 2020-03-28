28.03.2020 - 19:59 | | DHA
Son dakika haberler | Türkiye'de yeni vaka sayısı Bakan Koca tarafından açıklandı! Can kaybı 108'e yükseldi
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 108 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:
"Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16."
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındıVan'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.