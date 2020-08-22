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22.08.2020 - 20:13 | | AA

Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu. Bakan Koca mesajında, "Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.

Son dakika: Bakan Koca tedbir alalım diyerek corona virüste son durumu açıkladı


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Son dakika: Bakan Koca tedbir alalım diyerek corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika: Bakan Koca tedbir alalım diyerek corona virüste son durumu açıkladı


Son dakika: Bakan Koca tedbir alalım diyerek corona virüste son durumu açıkladı




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