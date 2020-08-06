06.08.2020 - 20:29 | | AA
Son dakika... Bakan Koca 'veriler garanti sunmuyor' diyerek çarpıcı rakamları açıkladı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu. Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu. Koca açıklamasında, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.
TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU