Son dakika... Bakan Koca 'veriler garanti sunmuyor' diyerek çarpıcı rakamları açıkladı

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.







TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU



















