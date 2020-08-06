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06.08.2020 - 20:29 | | AA

Son dakika... Bakan Koca 'veriler garanti sunmuyor' diyerek çarpıcı rakamları açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu. Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu. Koca açıklamasında, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bakan Koca 'veriler garanti sunmuyor' diyerek çarpıcı rakamları açıkladı

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.

Son dakika... Bakan Koca veriler garanti sunmuyor diyerek çarpıcı rakamları açıkladı


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Son dakika... Bakan Koca veriler garanti sunmuyor diyerek çarpıcı rakamları açıkladı


Son dakika... Bakan Koca veriler garanti sunmuyor diyerek çarpıcı rakamları açıkladı


Son dakika... Bakan Koca veriler garanti sunmuyor diyerek çarpıcı rakamları açıkladı



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