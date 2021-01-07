07.01.2021 - 19:53 |
Son dakika... Bakan Koca'dan Biontech aşısı için açıklama: Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech ile ilgili görüşmesine dair bilgi aktardı. Bakan Koca, "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021