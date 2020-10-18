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18.10.2020 - 16:29 |

Son dakika... Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı.  Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

İçişleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..." 

Son dakika... Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Süleyman Soylu’nun açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Açıklamada; “Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Hatay Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.”

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