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16.09.2020 - 17:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist daha öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda son 1 haftada 22 teröristin ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere 29 teröristin de etkisiz hale getirildi bildirildi.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist daha öldürüldü

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu 5 terörist daha öldürüldü

BAKANLIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Yıldırım -11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen 5 teröristle birlikte son 1 haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; 22’si ölü, 5’i teslim ve 2’si sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.

35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.
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