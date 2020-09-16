Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist daha öldürüldü

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler

BAKANLIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Yıldırım -11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen 5 teröristle birlikte son 1 haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; 22’si ölü, 5’i teslim ve 2’si sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.