Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist daha öldürüldü
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda son 1 haftada 22 teröristin ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere 29 teröristin de etkisiz hale getirildi bildirildi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler
BAKANLIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Yıldırım -11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen 5 teröristle birlikte son 1 haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; 22’si ölü, 5’i teslim ve 2’si sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.