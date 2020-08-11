11.08.2020 - 13:28 |
Son dakika! Bakanlık açıkladı: 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu teslim oldu
Gelen bir son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.
Böylelikle; 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.