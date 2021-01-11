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11.01.2021 - 08:56 | | DHA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 35 bin 544 kişi...

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 4-11 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 35 bin 544 kişi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Altıncısı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:  

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve  alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

 

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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