22.09.2020 - 10:11 | | DHA
Son dakika! Bakanlık açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
MSB'nin açıklaması şöyle:
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
“Gezegenin kara kutusu: Antarktika” belgeseli gün sayıyorTürk bilim insanlarının Beyaz Kıta’nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini konu alan “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.