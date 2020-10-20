20.10.2020 - 10:37 |
Son dakika... Bakanlık açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ayrı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."