Son dakika... Bakanlık açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."