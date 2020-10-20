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20.10.2020 - 10:37 |

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ayrı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurduİzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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