MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakanlık açıkladı! Artık celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak...
ABONE OL
22.05.2020 - 13:52 |

Son dakika! Bakanlık açıkladı! Artık celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak...

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı. Bakanlık celp işlemlerinin başlaması ile ilgili ise "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." açıklamasında bulundu.

Son dakika! Bakanlık açıkladı! Artık celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle: 

Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı duası nedir? Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler?

Ramazan Bayramı duası nedir? Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler?

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Sıradaki Haber