Son dakika! Bakanlık açıkladı! Bir darbe daha...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde-dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla geçen bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyonlar 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında 111 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği, ayrıca 128 adet EYP'nin imha edildiği kaydedildi. PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzemenin ele geçirildiği de bildirildi.



'2020 YILINDA 374 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Fırat Kalkanı harekât alanında, son 2 yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı belirtilerek, "2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı harekât alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekâtıyla 09 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştır. Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridorunun oluşmaması için teröristle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde TSK ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından sonuncusu 2 Kasım'da olmak üzere bugüne kadar toplam 418 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir. Fırat Kalkanı-Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için, bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına diğer kamu kurum kuruluşlarla koordineli olarak devam edilmektedir" denildi.



'410 BİNDEN FAZLA SURİYELİ EVLERİNE GERİ DÖNDÜ'



İdlib ile ilgili olarak, "05 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir. Bugüne kadar; 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır" ifadesine yer verildi.



'AZERBAYCAN ORDUSU 208 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ'



Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili, "Bilindiği üzere, Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" denildi.



'LİBYA'DA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Libya'daki gelişmeler ilişkin ise, "500 yıla varan ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; her zaman ifade ettiğimiz gibi amacımız, toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır. Libya'daki varlığımız, Libya'nın meşru hükümeti olan Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerinedir. Millî Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya ve Libyalı kardeşlerimize eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Millî Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.



'SİSMİK ARAŞTIRMA VE SONDAJ GEMİLERİMİZE REFAKAT'



Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Oruç Reis Araştırma gemimiz Marmaris'in güneyinde kıta sahanlığımızda, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemimiz ise Kıbrıs adası güney batısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat sahasında, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizdeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir."



'İZMİR'DE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEKTİR'



İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili bakanlığın bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulduğu anımsatılarak ,"Mehmetçik tarafından, depremde evleri yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulunu sağlanmaktadır; ilgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücümüzle her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin emrindeyiz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.