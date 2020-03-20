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20.03.2020 - 11:31 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Sızma girişindeki PKK'lılara ağır darbe

Son dakika gelen bilgielre göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Sızma girişindeki PKK'lılara ağır darbe

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdiCorona virüs nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine moral sağlamak için müzik performansı sergiledi. Mahalleliler ise salgını önlemek amacıyla evlerinde kalmak yerine sokağa çıkarak Yıldırım'ın performansını dinledi.
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