Son dakika! Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne büyük darbe

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi" denildi.