17.09.2020 - 09:48 |
Son dakika! Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne büyük darbe
Gelen bir son dakika haberine göre; MSB yaptığı açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.