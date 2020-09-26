26.09.2020 - 23:10 | | AA
Son dakika... Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.
Operasyona 11 Eylül’de Van Çatak’ta şehit olan Jandarma Yüzbaşımız Mahmut Top’un ismi verildi.
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