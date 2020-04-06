06.04.2020 - 18:53 | | AA
Son dakika | Bakanlık duyurdu: O paylaşımları yapan 229 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif corona virüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.
İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltına alındıKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.