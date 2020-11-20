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20.11.2020 - 19:04 | | AA

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Sayı 206'ya yükseldi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Sayı 206'ya yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.

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