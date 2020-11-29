Son dakika! Bakanlık duyurdu: Sayı 216'ya ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.