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29.11.2020 - 20:32 | | AA

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Sayı 216'ya ulaştı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Sayı 216'ya ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

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