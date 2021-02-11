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11.02.2021 - 19:46 | | AA

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı! Son tablo az da olsa umut verici...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve vefat sayısındaki düşüş eğilimi dikkat çekti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı Son tablo az da olsa umut verici...


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı Son tablo az da olsa umut verici...


Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı Son tablo az da olsa umut verici...


Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı Son tablo az da olsa umut verici...





Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve vefat sayısındaki düşüş eğilimi dikkat çekti.
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