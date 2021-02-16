Son dakika... Balıkesir-Susurluk yolu 15 saattir kapalı!

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 15 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor. Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda kente uyarı: Yoğun kar, kuvvetli rüzgar...Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda kente uyarı: Yoğun kar, kuvvetli rüzgar...



VATANDAŞLARA KUMANYA DAĞITILDI

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NİŞAN DÖNÜŞÜ YOLDA KALDILAR

Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi. Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi. Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti. Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

SAMSUN-ANKARA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Samsun’da pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazartesine kadar aralıksız sürdü. Kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu. Aralıksız yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi. Karı fırsata çeviren esnaftan bazısı ise yolda kalan araç sürücüleri için kavşaklarda zincir satışına başladı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı.

‘3 SAATTİR YOLDAYIM’

Trabzon’dan Antalya’ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun’da yolda kaldığını belirten bir sürücü, “Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun’da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim” dedi. Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergâhlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Çorum-Samsun Karayolu'nun 7’inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10’uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan trafik ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Özel harekât polisleri de, yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.