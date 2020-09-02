MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Barış Atay'a saldıranlar tutuklandı
ABONE OL
02.09.2020 - 15:34 | | DHA

Son dakika... Barış Atay'a saldıranlar tutuklandı

Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Son dakika... Barış Atay'a saldıranlar tutuklandı

Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah, haklarında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., savcılık sorgularının ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Şüphelilerin sorgusunu yapan İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, her üç şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Atay'a saldıranlar arasında bulunan dördüncü kişi K.T.'nin aranmasına ise devam ediliyor. 

Meis Adası'ndaki Yunan askerleri böyle görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da termometreler tavan yaptı! 'Karpuz gibi çatlacağız'

Antalya'da termometreler tavan yaptı! 'Karpuz gibi çatlacağız'

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Haldun Boysan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Haldun Boysan biyografisi

Haldun Boysan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Haldun Boysan biyografisi

Sıradaki Haber