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06.08.2020 - 09:31 | | AA

Son dakika... Bartın'da bir köy karantinaya alındı!

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.

Son dakika... Bartın'da bir köy karantinaya alındı!

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha  Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan  sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak  vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının  ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

 

 

 

 

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