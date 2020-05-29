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29.05.2020 - 11:05 | | DHA

Son dakika! Başakşehir'de fabrikada patlama

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Son dakika! Başakşehir'de fabrikada patlama

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Patlama ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10’da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre (2) çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

Son dakika Başakşehirde fabrikada patlama

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