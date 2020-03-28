28.03.2020 - 12:09 | | aa
Son dakika! Başsavcılık açıkladı! 372 kişi hakkında adli işlem...
Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.
'Evde Kal' çağrısı bu kez çocuklar içinÇocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını bu kez çocuk ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.