MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Başsavcılık açıkladı! 372 kişi hakkında adli işlem...
ABONE OL
28.03.2020 - 12:09 | | aa

Son dakika! Başsavcılık açıkladı! 372 kişi hakkında adli işlem...

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika! Başsavcılık açıkladı! 372 kişi hakkında adli işlem...

Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.

'Evde Kal' çağrısı bu kez çocuklar içinÇocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını bu kez çocuk ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Profesör açıkladı: Yavaşlatılacak! Yüzde 80...

Profesör açıkladı: Yavaşlatılacak! Yüzde 80...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir? İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir? İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ?

Sıradaki Haber