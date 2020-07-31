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31.07.2020 - 12:05 | | DHA

Son dakika...Bayram sabahı silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ali Karataş (33), hayatını kaybetti.

Son dakika...Bayram sabahı silahlı kavga: 1 ölü

Olay, sabah saatlerinde Gölgeli köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ali Karataş ile akrabaları arasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Ali Karataş, yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş önlem alan jandarma, kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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