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05.08.2020 - 10:43 | | AA

Son dakika... Bayram tatilinde 60 kişi trafik kazalarına hayatını kaybetti

Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika... Bayram tatilinde 60 kişi trafik kazalarına hayatını kaybetti

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklamasında temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı. 

(Polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili)

Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır. Baro başkanı, karakola 21.45'te getirilmiş 00.50'de çıkmıştır. Baro başkanı, karakola 3 avukatla gelmiş ve karakol amirinin odasında bu kişilerle hazırlık yapmıştır. 5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine gözaltı uygulanmamıştır. Hatay baro başkanının hem salgınla mücadele hem de genel güvenlik için polislere tavrını ve açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.

Lübnan'daki patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları kameradaBeyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamadan saniyeler önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesiyle töreni bırakarak kaçmak zorunda kaldı.
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