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30.07.2020 - 14:35 | | DHA

Son dakika... Bayramı kana bulayacaklardı! Yakalandılar...

Son dakika gelen habere göre; Diyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da Kurban Bayramı’nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.A., M.C., R.D., M.C., B.A., Ş.A., M.A., H.G. ve H.H., Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 47 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 9 DEAŞ'li terörist yakalandıDiyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı.
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