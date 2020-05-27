MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif vaka!
ABONE OL
27.05.2020 - 10:13 | | AA

Son dakika... Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif vaka!

Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun Valiliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika... Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif vaka!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün hala insanlar arasında olduğu ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte asla rehavete kapılmamak gerektiği uyarısı yapıldı.

Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanılmasına, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim. Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir."

Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşımKoronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif vaka!

Son dakika... Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif vaka!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

BİM çalışma saatleri - BİM aktüel katalog sayfaları 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü

BİM çalışma saatleri - BİM aktüel katalog sayfaları 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü

Sıradaki Haber