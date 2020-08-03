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03.08.2020 - 15:43 | | DHA

Son dakika... Bayrampaşa’da yol kenarında yangın! Göz gözü görmedi

İstanbul Bayrampaşa’da yol kenarında bulunan yeşillik alanda meydana gelen yangından yükselen dumanlar sürücülerin görüş mesafesini etkiledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Son dakika... Bayrampaşa’da yol kenarında yangın! Göz gözü görmedi

Yangın, Metris Esenler Bağlantısı Hal Kavşağı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangından yoğun duman yükselmeye başladı. Sürücülerin görüş mesafesini etkileyen yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangını yol kenarında mangal yapan vatandaşların çıkardığı ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

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