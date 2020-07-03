Son dakika! Baz istasyonuna dadandı! 37 baz istasyonunun akülerini çalıp satan hırsız...

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Operasyon Silivri Ortaköy Mahallesi’ndeki bir baz istasyonundan 16 akünün çalındığı ihbarıyla başladı. İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanan olay üzerine çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede hırsızlığın beyaz renkli kapalı kasa bir araçla gerçekleştirildiği belirlendi. Aracın izini süren jandarma ekipleri, aracın Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde olduğunu ve aracı kullanan kişinin Ş.E. isimli şahıs olduğunu olduğu da tespit etti. Tespitin ardından şüpheli Ş.E. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda, baz istasyonlarının kapı kilidini kesmekte kullanılan malzemeler ele geçirildiği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ

Götürüldüğü jandarma karakolunda verdiği ifadedede suçlamaları kabul eden Ş.E. baz istasyonundan çaldığı aküleri Büyükçekmece’deki bir hurdacıya sattığını itiraf etti. İtiraf üzerine Büyükçekmece’deki depo olarak kullanılan adrese baskın yapan jandarma ekipleri depoda seri numaraları silinmiş 623 adet akü, baz istasyonlarından çalındığı değerlendirilen sinyal cihazları, özel kablolar ve farklı malzemeler ele geçirdi.

Ele geçirilen akülerin 37 farklı hırsızlık olayında baz istasyonlarından çalındığını belirleyen jandarma ekipleri ele geçirilen aküleri yediemine teslim etti. Göz altına alınan Ş.E. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.