Son dakika... Beki İkala Erikli cinayetinde karar!

Yaşam koçu ve ‘ Meleklerle Yaşamak ’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48), 15 Kasım 2016 tarihinde Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu binada okuyucusu Sinem Koç tarafından öldürüldü. Hakkında dava açılan sanık Sinem Koç yargılama sonunda “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını, sanığın akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozdu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuklu sanık Sinem Koç ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun düzenlenerek mahkemeye gönderildiğini ve raporda, sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.

"KİTABIN PSİKOLOGLAR TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

Söz verilen sanık Sinem Koç beyanında ölen Beki İkala Erikli’nin yazdığı kitabın etkisinde kaldığını belirterek “Kitabın psikologlar tarafından incelenmesini istiyorum. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum” dedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sinem Koç’u “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı.