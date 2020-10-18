18.10.2020 - 21:57 | | DHA
Son dakika: Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.
Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi. Üniversiteler açılacak mı sorusunu yanıtlayan Koca, "Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.